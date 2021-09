Imprese: Il Politecnico di Milano vince la seconda edizione del “Leonardo Drone Contest”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Milano si è aggiudicato, dopo la vittoria dello scorso anno, la seconda edizione del “Leonardo Drone Contest. An Open Innovation Challenge”. Lo rende noto Leonardo in un comunicato. La competizione, unica nel suo genere in Italia, è organizzata da Leonardo, in collaborazione con sei atenei italiani, per promuovere lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’ambito dei sistemi senza pilota. La gara si è tenuta in diverse manches nelle giornate del 28, 29 e 30 settembre a Torino, all’interno della sede della divisione Velivoli di Leonardo, dove si sono sfidati i team delle sei Università: il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi di Napoli Federico II. “Le performance dei team in gara sono migliorate, durante questa seconda gara, in modo impressionante e stiamo constatando come tutti gli obiettivi prefissati alla nascita del Drone Contest si stiano progressivamente concretizzando. Grazie al percorso triennale del contest intendiamo infatti sviluppare nuove tecnologie e competenze nel settore unmanned, creare una fruttuosa collaborazione per formare e alimentare l’ecosistema composto da aziende, Pmi e Università, costruire una solida rete collaborativa tra gli attori del contest aperta verso l’esterno, stimolare il talento imprenditoriale dei partecipanti che potrà portare alla nascita di start up nel settore, coinvolgere il territorio, le Istituzioni locali e l’indotto”, sottolinea Laurent Sissmann, senior vice President Unmanned Systems di Leonardo durante la cerimonia di premiazione del contest. (segue) (Com)