Napoli: approvato Piano triennale fabbisogni di personale 2021-2023 per il Comune

- La Giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris ha approvato, nella serata di ieri, ha approvato una delibera che va nella direzione del sostegno alle politiche del lavoro. Dopo aver appostato le risorse necessarie durante l'approvazione del bilancio pluriennale, con questo atto si delinea un nuovo piano di fabbisogno che coniuga l'identificazione del fabbisogno del personale dell'Ente con l'esigenza di figure professionali specifiche sia per l'erogazione dei servizi sia per il miglioramento della macchina comunale. "Tra le nuove figure presenti nell'organico del Comune di Napoli un particolare riferimento va fatto per gli psicologi e gli educatori", si legge in una nota. "Questa scelta - viene sottolineato dall'assessorato al personale di Palazzo San Giacomo - è in controtendenza rispetto alle scelte di tante pubbliche amministrazioni che in questi anni hanno preferito esternalizzare alcuni servizi, invece di dare un impulso alle politiche pubbliche a supporto delle fragilità e quindi della capacità dei servizi pubblici di rispondere alle esigenze dei territori". "Altro elemento rilevante è l'aver definito, seguendo la normativa Madia, le posizioni dirigenziali necessarie alle attività di direzione e coordinamento di cui necessita l'Ente, prevedendo forme di selezione che permetteranno alla nuova amministrazione di rafforzare da subito la pianta organica", conclude una nota degli Uffici del Comune di Napoli.(Ren)