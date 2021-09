Covid: Gimbe, in Sardegna calano positivi, migliora situazione in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 146 i casi di positività al Covid per 100 mila abitanti in Sardegna nella settimana dal 22 al 28 di settembre con un calo del 34 per cento rispetto ai sette giorni precedenti. A certificare il netto miglioramento della curva epidemiologica nell'Isola (che rimane dunque in zona bianca) sono i dati della fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale. Rimangono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (9 per cento) e in terapia intensiva (7 per cento) occupati da pazienti Covid-19. (Rsc)