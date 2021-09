Imprese: Enel ospita "Grid Futurability", l'evento pre Cop26 che sottolinea l'importanza delle reti per un futuro a zero emissioni nette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella visione di Grid Futurability di Enel, le reti elettriche saranno aggiornate dal punto di vista tecnologico divenendo piattaforme inclusive e partecipative, promuovendo il coinvolgimento e l'interazione di tutte le categorie di stakeholder e aprendo nuove opportunità in termini di modelli di business innovativi, servizi e valori condivisi. Allo stesso tempo, considerate le conseguenze del cambiamento climatico e la maggiore intensità e frequenza di fenomeni meteo estremi, le reti dovranno essere ancor più resilienti, al fine di migliorare l'affidabilità e la qualità del servizio poiché, in futuro, l’elettricità giocherà un ruolo sempre più importante per gli utenti. Inoltre, le reti saranno veramente sostenibili, con iniziative specifiche volte a prolungare la vita utile dei loro componenti e a reintrodurli nella catena di distribuzione o in quella di altri settori anziché scartarli. Adottare un approccio di economia circolare significa introdurre il maggior numero possibile di materie prime sostenibili e riciclabili, al fine di massimizzarne il valore economico e ridurre sia il loro impatto ambientale sia le emissioni di CO2 degli asset. (segue) (Com)