Sardegna: nuovo stop in commissione su riforma sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo del Partito democratico, Gianfranco Ganau, "sarebbe bastato dare autonomia ai direttori delle Asl per ottenere il medesimo risultato. E non mi convince la perdita di autonomia del Brotzu e delle aziende ospedaliere universitarie. Vorrei anche sapere dov'è finito il piano territoriale di Areus e delle postazioni del 118". Il leader dei Progressisti, Francesco Agus, si è chiesto "se per caso sia un corso un tentativo surrettizio per fare di Ares una centrale unica di committenza. Non deve entrare dalla finestra ciò che è già uscito dalla porta". Sull'edilizia sanitaria: "C'è un piano strategico o parlate soltanto sui giornali di nuovi ospedali?". L'assessore Nieddu ha ribadito che "non ci sono tentativi di modificare la riforma sanitaria", mentre Tidore ha precisato: "Sarà mia cura intervenire sulle parti del documento ritenute poco chiare dai commissari, per esplicitarle". La commissione ha poi deciso di chiedere una proroga, per esaminare il documento e votarlo prima del passaggio in Aula. Sul secondo punto all'ordine del giorno, il piano territoriale sociosanitario, l'assessore Nieddu ha parlato di "45 case e 13 ospedali di comunità". Ganau, dal canto suo, ha ribadito la richiesta di conoscere "il piano delle postazioni del 118, per evidenti ragioni logiche rispetto al più generale piano dei servizi sanitari". (Rsc)