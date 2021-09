Afghanistan: Anci e Lions Clubs alleati per rafforzare rete accoglienza integrata di Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria alleanza per mettere a fattor comune le esperienze maturate nella gestione dell'emergenza Afghanistan, e la rete dei 39 mila soci Lions italiani, rafforzando il sistema di accoglienza integrata realizzato in questi anni dai Comuni sul territorio. Questo il senso del protocollo di intesa siglato dall'Anci e dal Lions Clubs International Italia nel corso di una breve cerimonia svoltasi negli uffici di via Prefetti alla presenza di Mariella Sciammetta presidente del Consiglio dei governatori Lions italiani, di Elena Appiani direttrice internazionale e membro del Consiglio di amministrazione di Lions Clubs International e di Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione. Sulla base dell'intesa - si legge in una nota dell'Anci -, i Lions Clubs saranno coinvolti a titolo volontario, a fianco delle istituzioni locali, per favorire l'accoglienza, la integrazione e la inclusione dei rifugiati. Prevista anche una collaborazione con i soggetti istituzionali per le attività di formazione, istruzione e informazione di cittadini e di operatori. La capillarità della presenza Lions, con gli oltre 1.300 clubs diffusi su tutto il territorio nazionale e collegati alla rete europea e mondiale lions, al fianco di Enti e istituzioni locali, garantisce un concreto sostegno al grande lavoro già messo in atto da Anci per interventi emergenziali, di supporto sempre per favorire l'accoglienza e facilitare l'integrazione e l'inclusione. (segue) (Com)