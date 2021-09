Sardegna: Cna, rilancio dei borghi per frenare lo spopolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 165 i borghi popolati in media da 1.400 abitanti: circa un quarto degli abitanti ha superato i 64 anni. Nell'entroterra sardo ci sono 11.700 edifici inutilizzati e 46.000 abitazioni vuote. Con la presumibile riduzione della popolazione sarda (-28 per cento da qui al 2050) sarà la popolazione dell'entroterra a calare maggiormente: -36 per cento. Lo evidenzia una ricerca di Cna Sardegna che mette in luce anche una scarsa accessibilità (sia fisica che digitale), scarsa capacità di attrarre giovani e imprese e bassa qualità dei servizi alla persona sono tra le principali criticità. "Serve un progetto di sviluppo che ponga maggiore attenzione alle dinamiche socio-economiche dell'entroterra, attraverso la valorizzazione e la tutela dell'immenso patrimonio paesaggistico e culturale – dichiarano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna - ripensando la qualità della domanda turistica, promuovendo un turismo culturale, naturalistico, esperienziale e promuovendo la cultura, l'economia, l'artigianato e le tradizioni locali". (segue) (Rsc)