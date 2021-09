Trasporti: Commissione Ue, sì a sostegno a traghetti Laziomar, chiusura indagine su Saremar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a partire dal 2011 a Laziomar S.p.A. (Laziomar) per la gestione del servizio di traghetti in Italia, è conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Laziomar dopo l'acquisizione da parte della Compagnia Laziale di Navigazione S.r.l. (Cln). La Commissione ha anche concluso un'indagine approfondita su alcune misure a favore di Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (Saremar), società in liquidazione dal 2016. "Come le due decisioni relative all'ex Gruppo Tirrenia che abbiamo adottato all'inizio di quest'anno, le decisioni odierne contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle isole e garantiranno al contempo la certezza del diritto agli operatori. Dobbiamo garantire che le piccole isole, come quelle della Regione Lazio, e i loro residenti siano collegati al continente con servizi di trasporto marittimo regolari e affidabili durante tutto l'anno", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. (Beb)