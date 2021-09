Sardegna: Gimbe, ciclo vaccinale completo per il 72,2 per cento dei sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72,2 per cento della popolazione sarda ha completato il ciclo vaccinale, un dato più alto della media italiana che si ferma al 71,3 per cento. Lo certifica il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, secondo il quale un ulteriore 5,1 per cento (media italiana 4,7 per cento) che ha ricevuto solo la prima dose. La Sardegna risulta essere al quinto posto in Italia tra le regioni più avanti nella campagna vaccinale, dopo Lombardia, Toscana, Molise e Puglia. Dai dati si evince anche che gli over 50 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 10,1 per cento (media Italia 9,9 per cento). Il tasso di copertura delle terze dosi è, invece, pari al 3,2 per cento, mentre la media italiana è del 6,6per cento. In Sardegna sono state somministrate 2.365.556 dosi dall'avvio della campagna l'87,2 per cento delle 2.711.544 consegnate dalla struttura commissariale. (Rsc)