Sardegna: Commissione Ue, Saremar cancellata, indagine su sostegni chiusa

- La Commissione europea ha deciso oggi di chiudere l'indagine su alcune misure a favore di Saremar. L'esecutivo europeo ha ricordato che, nel 2014, a seguito di un'indagine approfondita, ha constatato che alcune misure di sostegno concesse dalla Sardegna a Saremar nel 2011 e nel 2012 costituivano aiuti di Stato incompatibili e ha ordinato il recupero di 10,8 milioni di euro presso l'impresa. A seguito della decisione Saremar è stata messa in liquidazione e le linee di servizio pubblico che operava sono state affidate a un altro operatore, Delcomar, al termine a una gara d'appalto pubblica. Nella decisione del 2014, la Commissione non era giunta a una conclusione su tutte le misure oggetto dell'indagine. Tuttavia, poiché Saremar ha cessato ogni attività e i suoi attivi sono stati venduti e poiché sarà cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la procedura di liquidazione, la Commissione ritiene che l'indagine su tali misure sia divenuta priva di oggetto e ha pertanto deciso di chiuderla. "Chiudendo la procedura senza un ulteriore esame delle misure in questione, la Commissione agisce anche in modo proporzionato, risparmiando tempo e risorse, compresi quelli della Regione Sardegna, e garantendo la certezza del diritto a tutte le parti interessate", ha sottolineato l'esecutivo europeo. (Beb)