Salerno: Tofalo (M5s), stop al consumo di suolo, sì all'utilizzo di Superbonus e Sismabonus (2)

- "Pensiamo a una città che si apre al cambiamento - aggiunge Tofalo - che apre le porte ai cittadini per renderli protagonisti di una nuova stagione di dialogo con l'amministrazione. Ritengo che, in questo panorama, occorre rilanciare in particolare il Sismabonus, uno strumento questo che può realmente incentivare la messa in sicurezza degli edifici con agevolazioni fiscali molto vantaggiose e dando respiro al settore delle costruzioni senza alimentare ulteriore consumo di suolo. Così come il Superbonus 110 per cento che nella città di Salerno ha già portato i suoi benefici. Misure volute dal Movimento 5 stelle e che sono state prorogate fino al 2023 - conclude Tofalo - Ecco perché è importante, indispensabile e opportuno sostenere il nostro progetto di città che abbiamo presentato in questo mese di campagna elettorale e che ci impegniamo a mettere in campo quando saremo alla guida della città di Salerno". (Ren)