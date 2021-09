Abruzzo: agricoltura, contributo di 8,7 milioni di euro per danni nevicate 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprudente sottolinea di aver "fortemente voluto che accanto agli stanziamenti per gli eventi sismici del 2016 e 2017 ci fossero misure tangibili per il mondo agricolo, comparto determinante per la economia regionale, ritengo che questi 8,7 milioni di euro siano un'importante iniezione di fiducia ed uno stimolo anche per nuovi investimenti per le nostre aziende agricole". I comuni coinvolti sono Cocullo, Carpineto Sinello, Abbateggio, Arsita, Frisa, Bolognano, Atri, Poggiofiorito, Caramanico Terme, Bellante, Ripa Teatina, Carpineto della Nora, Bisenti, Rosello, Civitella Casanova, Canzano, Tollo, Corvara, Castellalto, Vacri, Elice, Castiglione Messer Raimondo, Moscufo, Castilenti, Penne, Cellino Attanasio, Sant'Eufemia a Maiella, Cermignano, Spoltore, Montefino, Tocco da Casauria, Morro d'Oro, Villa Celiera, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Sant'Egidio alla Vibrata e Torano Nuovo. (Gru)