Sociale: benessere nelle città, ecco i primi Health City manager per promuovere la salute nelle politiche urbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di consegna degli attestati ai giovani che hanno partecipato al Percorso di alta formazione per Health City Manager, promosso dall'Anci nell'ambito del Progetto "I giovani per le Città della Salute". Vi hanno preso parte tra gli altri Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e delegato sport, salute, politiche giovanili; Andrea Lenzi, presidente Health City Institute e la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Il percorso formativo, realizzato con la collaborazione scientifica dell'Health City Institute, si è svolto nei week end nel periodo di aprile – giugno 2021 e ha coinvolto 120 giovani under 35, distribuiti in tre corsi di 80 ore, ospitati in videoconferenza dai Comuni di Bari, Torino e Bologna. Al termine delle sessioni formative sono stati selezionati i migliori 30 corsisti che proseguiranno l'esperienza formativa attraverso l'attivazione, a scelta, di una borsa lavoro per un tirocinio di tre mesi presso il Comune ospitante; oppure, in alternativa, una borsa di studio per corsi di specializzazione sulle materie legate alle politiche pubbliche di promozione della salute. La metà dei corsisti intende proseguire con la borsa lavoro nei Comuni, a testimonianza della volontà di mettere a frutto concretamente le nozioni apprese durante il percorso formativo. (segue) (Com)