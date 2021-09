© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Roma, forza Lazio e forza Italia". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha concluso il suo invito a votare per il suo partito alle imminenti elezioni amministrative nella Capitale nel corso di una telefonata di auguri per il suo 85mo compleanno che gli è stata fatta poco fa dalla manifestazione elettorale di Forza Italia in corso a Roma. (Rin)