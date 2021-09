Abruzzo: Pd in Consiglio regionale, troppi ritardi su potenziamento Centri impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il Pnrr e la Next Generation Eu fanno del rafforzamento delle politiche attive del lavoro un asse portante della strategia nazionale di ripresa e resilienza, la regione Abruzzo è, assieme ad altre 6 Regioni in Italia, l'unica ad aver assunto zero dipendenti per i Centri per l'impiego. Varie testate nazionali si sono occupate di questo triste primato che non resta solo un dato statistico, ma la fotografia di una situazione preoccupante rispetto alla pessima situazione in cui versano i Centri per l'impiego e in generale le politiche attive della nostra Regione". Lo riferisce una nota del Gruppo consiliare in Regione del Pd, "Come riporta, si legge ancora nel documento, il 'Sole24Ore': 'Per le politiche attive e il potenziamento della rete nazionale di 550 centri per l'impiego il Pnrr mette a disposizione circa 5 miliardi. A decorrere da quest'anno, ci sono 464 milioni di euro annui per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori, con l'obiettivo di passare dalle attuali 8mila unità a circa 20 mila'. A ciò si aggiunga un piano straordinario di investimento sulla formazione degli operatori, anche di quelli già in servizio, sui sistemi informativi, sull'ammodernamento delle infrastrutture, per oltre 1 miliardo di euro. Ebbene, a due anni dai primi stanziamenti, il quadro delle assunzioni è in fortissimo ritardo. Su 11.600 ingressi previsti nel triennio 2019-2021 ne sono andati in porto, secondo l'ultimo monitoraggio del governo (aggiornato al 30 giugno), poco meno di 1.300. In sette regioni le assunzioni sono a quota zero (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna)". (segue) (Gru)