Lazio: Commissione, misure a Laziomar e Cln confori a norme Ue su aiuti Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la compensazione di servizio pubblico (pari a circa 128 milioni di euro) concessa a Laziomar dopo la sua acquisizione da parte di Cln per la gestione di sei collegamenti nel periodo dal 15 gennaio 2014 al 14 gennaio 2024, nonché la procedura di gara per la vendita di Laziomar a Cln, non costituiscono aiuti di Stato perché sono soddisfatti i criteri stabiliti nella causa C-280/00, Altmark Trans. Terzo, la possibilità di utilizzare risorse provenienti da finanziamenti nazionali per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Laziomar non si configura come un aiuto di Stato, in quanto non si tratta di una misura di aiuto supplementare, ma costituisce semplicemente un trasferimento all'interno dello Stato per finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Quarto, la possibilità di utilizzare determinati finanziamenti, destinati all'ammodernamento delle navi per soddisfare i requisiti di sicurezza, a fini di liquidità non si configura come un aiuto di Stato in quanto Laziomar non si è avvalsa recentemente di questa possibilità. Inoltre, alcune esenzioni fiscali concesse a Laziomar nell'ambito del suo processo di privatizzazione non costituiscono aiuti di Stato, in quanto non conferiscono un vantaggio economico né a Laziomar né a Cln. (Beb)