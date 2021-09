Amministrative: Candiani (Lega), Sibilia strumentalizza Vigili fuoco per campagna elettorale M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Carlo "Sibilia approfitta della carica istituzionale che ricopre e fa visita al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Novara per sponsorizzare il proprio candidato sindaco, addirittura pubblicizzando l’evento sui propri canali social. Un gesto incredibilmente sfacciato ed irrispettoso nei confronti del Corpo che dimostra una mancanza di misura e soprattutto di senso delle istituzioni". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Stefano Candiani, già sottosegretario all’Interno con Matteo Salvini. "In questo modo non solo si serve del proprio ruolo per fini di parte ma soprattutto manca di rispetto ai tanti uomini e donne Vigili del fuoco, strumentalizzati a fini elettorali in maniera indecente. Mai chi lo ha preceduto è stato o sarebbe stato tanto sfrontato da andare a fare campagna elettorale con il proprio candidato sindaco", conclude Candiani.(Com)