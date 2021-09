Sardegna: traffico di droga, otto in manette, sequestrate 30 mila piante di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia coordinati dal comando provinciale di Sassari che, dopo mesi di indagini, hanno sgominato una banda di produttori e trafficanti di droga che, da tempo, stava operando in diverse zone della Sardegna. Otto gli arresti e 25 indagati: le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. 150 i militari in azione all'alba di oggi, supportati da unità cinofile e dagli uomini dei Cacciatori di Sardegna, da due elicotteri. L'operazione si è svolta nelle province di Nuoro, Sassari, Oristano e Sud Sardegna. Nel corso delle indagini sono state sequestrate trentamila piante di canapa indiana, coltivate in varie piantagioni illegali in diverse parti della Sardegna. (Rsc)