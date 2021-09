Napoli 2021: M5s, domani chiusura campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, a piazza Dante a Napoli, alle ore 17, in occasione della chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle, si alterneranno sul palco Giuseppe Conte, il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, e gli ex ministri Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede. (Ren)