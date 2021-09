Abruzzo: Pd in Consiglio regionale, troppi ritardi su potenziamento Centri impiego (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche attive del lavoro, sostiene ancora il gruppo Pd regionale, che sono di competenza regionale, dovrebbero occuparsi di prendere in carico i disoccupati e i cassintegrati, accompagnandoli in percorsi di riqualificazione e reinserimento nel tessuto produttivo locale, ma è sotto gli occhi di tutti che non funzionino, e la carenza di personale è la causa principale. In molti casi i Centri per l'impiego non riescono più a gestire neppure le banali disoccupazioni, Naspi, Did. Rispetto a questa incapacità, ormai protrattasi da oltre due anni, anche nel corso dell'incontro a Vasto (Ch) abbiamo chiesto al ministro Orlando di adottare correttivi per quello che accade in Abruzzo. Nel momento in cui la nostra Regione è colpita da varie crisi occupazionali non possiamo permetterci che i Centri per l'Impiego non siano messi in grado di funzionare. La regione Abruzzo da luglio 2018 gestisce circa 15 sedi dei Centri per l'impiego, ma nel frattempo molte unità del personale trasferito dalle Province sono andate in pensione e oggi ci sono Centri per l'impiego pubblici che vanno avanti. La regione Abruzzo, dal primo governo Conte, sostiene ancora il Pd, ha a disposizione 22 milioni di euro stanziati con legge dl 4/2019, convertito con Legge 26/2019 per il potenziamento dei Centri per l'impiego e potrebbe assumere 250/260 dipendenti, ma ad oggi non ha bandito concorsi. Le uniche due selezioni indette sino ad ora sono state a tempo determinato, basate su fondi Pon dell'Ue per 37 cat. C e 17 cat. D, con criteri di preselezione basati sull'esperienza lavorativa. Sono già stati selezionati i 37 dipendenti che dovrebbero prendere servizio a giorni, ma il bando è di agosto 2020, a testimonianza del ritardo che porta la Regione anche rispetto a concorsi già banditi". (Gru)