- Le elezioni amministrative "dimostreranno che la destra non è così forte come si pensa. Dal giorno dopo bisognerà lavorare una saldatura politica tra M5s, Pd e Leu perché un perimetro più ristretto di questo vuol dire mancare l’occasione di vincere il frontale contro la destra alle prossime politiche". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)