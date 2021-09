Lazio: Commissione, misure a Laziomar e Cln confori a norme Ue su aiuti Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti, la Commissione europea ha ricordato di averla avviata nell'ottobre 2011, a seguito di una serie di denunce, perché temeva che tali misure potessero aver conferito alle imprese un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai loro concorrenti, in violazione delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Sulla base della valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che le seguenti misure a favore di Laziomar e del suo acquirente Cln sono conformi alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. In particolare, la compensazione di servizio pubblico (pari a circa 35 milioni di euro) concessa a Laziomar per la gestione di cinque rotte marittime, dal primo giugno 2011 al 14 gennaio 2014, è compatibile con la disciplina Sieg del 2011. Tale compensazione rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari nel corso dell'anno e l'aiuto concesso non ha dato luogo a sovracompensazioni a favore di Laziomar. (segue) (Beb)