Sardegna: si dimette Cda di Latte Arborea

- Si è dimesso il Consiglio di amministrazione della Cooperativa assegnatari associati Arborea. La decisione del gruppo Latte Arborea, si legge in una nota, è stata presa "con grande senso di responsabilità e in una logica di ascolto e dialogo, nel pieno spirito cooperativistico che ha contraddistinto Arborea in 65 anni di storia". "Un segnale - si legge ancora nel documento - per favorire il percorso di rinnovamento che dovrà rafforzare la leadership nell'Isola e proseguire la crescita nel mercato lattiero-caseario nazionale, in cui Arborea riveste da anni un ruolo di primo piano grazie ad aumentate capacità produttive e a rapporti commerciali con i principali distributori". Il Cda rimarrà in carica fino a dicembre per garantire la continuità delle attività. "La Cooperativa - conclude la nota - è e continuerà a essere sia un luogo di ascolto e di confronto per tutti soci, sia un volano di crescita, sviluppo e benessere per il territorio regionale". (Rsc)