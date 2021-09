Amministrative: Di Maio, Comuni cuore pulsante del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni sono il cuore pulsante del Paese, diamo strumenti a chi amministra. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota sul suo profilo Facebook. "Ieri ho partecipato al Festival delle Città per parlare di tutto quello che stiamo facendo per gli enti locali. Ringrazio Ali - Autonomie Locali Italiane e il suo presidente Matteo Ricci per questa opportunità. Puntare sui Comuni significa dare precisi strumenti a chi amministra i territori", ha dichiarato Di Maio. "Strumenti come RigeneraItalia: abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per interventi come la manutenzione straordinaria delle strade, le piste ciclabili, i pannelli fotovoltaici, e per riqualificare gli edifici pubblici", ha proseguito. "Tra le azioni concrete che stiamo portando avanti c'è inoltre il supporto alle comunità energetiche di cittadini ed imprese e l'integrazione dell’energia rinnovabile nei sistemi elettrici. Sui servizi sociali, poi, abbiamo ottenuto il superamento del criterio della spesa storica. Tutti i Comuni italiani, da nord a sud, ora hanno le stesse risorse per asili nido e spesa per la funzione sociale. Con amministratori locali che lavorano al meglio possiamo sfruttare tutte le risorse che arrivano dal governo centrale e dall'Europa. Come quelle del Pnrr, di cui dovremo investire ogni singolo euro per rendere più competitivo il nostro Paese", ha aggiunto il responsabile della Farnesina. "Con tutti questi strumenti e con il contributo dei nostri Comuni, l’Italia potrà continuare in modo sempre più deciso il suo cammino verso la ripartenza", ha affermato Di Maio. (Res)