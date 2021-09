Campania: commissione inchiesta lavoro fa sequestrare azienda zootecnica nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si è recata in missione in Campania, nella provincia di Caserta, nella giornata di ieri per approfondire le tematiche relative allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura con particolare riguardo al fenomeno del caporalato". L'annuncio in una nota: "La delegazione, guidata dal presidente, Gianclaudio Bressa, e composta dai senatori Iunio Valerio Romano, Fulvia Michela Caligiuri, Ugo Grassi e Sandro Ruotolo, ha svolto, nella mattinata, un sopralluogo, con ispezione, ad una azienda agricola zootecnica nel comune di Cancello ed Arnone (Ce). L'attività ispettiva è stata realizzata in coordinamento con le altre attività ispettive svolte in loco dall'Ispettorato del lavoro, dai carabinieri per la tutela del lavoro (Nil) e dai carabinieri per la tutela della salute (Nas) e riguardanti, nel complesso, tre aziende agricole presenti nella provincia di Caserta. L'azienda ispezionata, a seguito delle irregolarità riscontrate anche sotto il profilo igienico sanitario è stata sottoposta a misura di sequestro". (segue) (Ren)