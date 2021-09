Rpt-Imprese: AdF e Gruppo Acea, nasce a Siena Agile Academy, per sviluppare le eccellenze del futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giovanni Papaleo, Chief operating officer del Gruppo Acea, "la realizzazione di questa scuola di impresa è il frutto di una precisa strategia del Gruppo Acea che cerca di coniugare i suoi obiettivi di business con lo sviluppo dei territori e con la crescita di figure professionali legate ai modelli socio-economici emergenti nelle aree in cui il Gruppo opera, ormai da anni, in sinergia con le comunità e le amministrazioni locali". Mentre per Maria Grazia Costa, Head of Human Resources Coo di Acea "questo modello di organizzazione rappresenta per il Gruppo uno strumento efficace ed innovativo e svolge una strategia precisa anche all’interno di quel processo di modernizzazione, digitalizzazione e inclusione intrapreso da Acea per prepararsi alla nuove sfide del mercato del lavoro, sfide che si giocheranno anche sulle capacità delle aziende di saper formare e preparare le professionalità più utili ai loro business, nel minor tempo possibile". All’interno dell’evento sono intervenuti anche il Consulente Formazione Giorgio Nanni, il responsabile Bpi Area Coo Domenico Coppi e Vanessa Fortarezza, Area Vice President Enterprise Sales Salesforce. Tutte le informazioni sulla scuola d’impresa Academy Agile sono consultabili sul sito agileacademy.it (Com)