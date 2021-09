Cultura: Intesa Sanpaolo aderisce alla ventesima edizione di "Invito a Palazzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo aderisce alla ventesima edizione di Invito a Palazzo, l’iniziativa promossa da Abi per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane. Sabato 2 ottobre saranno aperte gratuitamente, con ingressi contingentati, le Gallerie d’Italia a Milano, Vicenza e Napoli, il Museo del Risparmio a Torino e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo. La manifestazione prosegue fino a sabato 9 ottobre 2021 in forma digitale con podcast, video e visite virtuali sui portali delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d’Italia su http://palazzi.abi.it e su www.muvir.eu. Fra le novità, l’iniziativa ‘I sentieri dell’arte con invito a palazzo’: un viaggio virtuale alla scoperta delle storie e delle bellezze dei palazzi attraverso podcast realizzati da Abi Servizi in collaborazione con il giornalista e divulgatore Nicolas Ballario. La manifestazione ha il patrocinio della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco, del ministero della Cultura e del ministero del Turismo. Molte le iniziative in presenza nelle sedi museali di Intesa Sanpaolo, tutte gratuite.(Com)