Trasporti: Giovannini, su Tpl serve salto tecnologico, ecologico e organizzativo

- Il trasporto pubblico locale “è associato alla vita economica e sociale del Paese: ho inviato al Parlamento il rapporto della commissione per la riforma del Tpl, perché così come sono organizzati non va bene”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al Festival delle città. Secondo Giovannini, “uno dei problemi del Tpl è la grande frammentazione delle aziende. Nell’ottica della mobilità come servizio, è necessario un salto tecnologico, ecologico e organizzativo”.(Rin)