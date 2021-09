Rpt-Imprese: AdF e Gruppo Acea, nasce a Siena Agile Academy, per sviluppare le eccellenze del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto."Sviluppiamo le eccellenze del futuro e del territorio", questo lo slogan di Agile Academy, una nuova società ideata da AdF e dal Gruppo Acea, prima esperienza toscana di scuola d’impresa, presentata oggi a Siena nel corso del convegno "Agile Academy", organizzato insieme all’Università di Siena nell’Aula Magna del Rettorato. "L'Ateneo - ha dichiarato in una nota di Ace il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati - ha un'attenzione particolare per tutte le iniziative che facendo rete permettono di offrire opportunità di formazione qualificate per profili professionali competitivi". Al saluto istituzionale del Rettore, sono seguiti gli interventi del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di Andrea Guerrini, componente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), del professore Raffaele Oriani dell’Università Luiss di Roma e di Juri Ugolotti Manager della società Expert.ai. Agile Academy, che svolgerà le sue attività didattiche sia online che nella sua sede senese, ha l’obiettivo di precorrere e anticipare i tempi rispetto allo studio di nuovi saperi, alla formazione di nuove competenze e di nuovi ruoli organizzativi. Questo permetterà di progettare e qualificare nuove figure professionali e aumentare le loro probabilità in ambito occupazionale. (segue) (Com)