Napoli: Maresca su ordigno Ponticelli, basta scene di guerra, noi ultima speranza per città

- "Basta scene di guerra a Napoli. L'ordigno fatto esplodere ieri sera a Ponticelli è l'ennesima dimostrazione che c'è un'emergenza sicurezza in città. È inaccettabile che le madri e i figli di Napoli rischino di rimanere feriti mentre passeggiano per le strade dei propri quartieri. Lavoriamo per l'istituzione di presidi delle forze dell'ordine sul territorio e per l'installazione di un sistema moderno di videosorveglianza che garantisca l'incolumità dei cittadini. Noi siamo l'ultima speranza per rendere Napoli una città finalmente sicura". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra di Napoli. (Ren)