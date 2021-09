Napoli: rintracciato automobilista con 35 verbali a carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale di Napoli a seguito di segnalazione dell'agenzia del Demanio di Bologna hanno rintracciato il proprietario di un autoveicolo gravato di numerose contravvenzioni e rimasto negli anni impunito perché il veicolo risultava oggetto di alienazione e confisca. La vicenda sarebbe iniziata negli anni scorsi quando l'auto di un 56enne, sottoposta a controllo dalla polizia stradale di Bologna era stata segnalata per la mancata copertura assicurativa sul veicolo. L'auto fu sequestrata ed affidata ad una ditta per la custodia. Dopo una istanza la macchina fu riaffidata il trasgressore e portata a Napoli dove dimora con la madre. Il veicola comunque nei mesi successivi non fu assicurato ed il procedimento amministrativo si conclude con la confisca, rientrando a far parte del patrimonio disponibile del demanio dello Stato. (segue) (Ren)