Calabria: de Magistris, acqua pubblica ai cittadini come a Napoli (2)

- De Magistris ha aggiunto: "In tutto ciò, la stessa assemblea dell'Aic, anche sulla scorta di una consulenza esterna, pare sia orientata a costituire una società per azioni (Spa) a capitale pubblico. Ma si tratta di una scelta forzata, opportunistica e molto probabilmente provvisoria, perché una società per azioni, anche se a capitale pubblico, resta soggetta al diritto privato e non garantisce una reale pubblicizzazione del servizio idrico. Il rischio, quindi, è che il sud Italia diventi il nuovo terreno di processi di privatizzazione con l'espansione di grandi aziende multiservizio quotate in Borsa che gestiscono i fondamentali servizi pubblici a rete come acqua, rifiuti, luce e gas. Cioè profitti assicurati per pochi e ancora zero acqua nei rubinetti". Infine ha concluso: "Per questo, dopo aver garantito l'acqua pubblica a tutti i napoletani, tramite l'azienda speciale Acqua Bene Comune, al cui interno operano anche comitati ambientalisti, mi unisco in pieno alla denuncia dei movimenti per l'acqua pubblica in Calabria, che ribadiscono che acqua bene comune non vuol dire "capitale pubblico", ma "gestione pubblica". La decisione sul modello di gestione non attiene solo a un cavillo tecnico o economico, si tratta di una importante scelta politica. Finiamola con affari e speculazioni sull'oro blu di Calabria, da presidente della Regione Calabria darò il via a un nuovo percorso sul servizio idrico integrato. Saremo la prima regione d'Italia ad avere l'acqua bene comune con un'azienda speciale pubblica". (Ren)