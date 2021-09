Governo: via libera Cdm a Nadef e proroghe referendum, assegno temporaneo e Irap (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la Nadef fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6 per cento del Pil, che si confronta con un saldo a legislazione vigente pari al 4,4 per cento. La Nadef delinea inoltre una progressiva e significativa riduzione dell’indebitamento netto, che si attesterà al 3,3 per cento del Pil nel 2024. Il percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le Pmi, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull’alleggerimento del carico fiscale. Sarà possibile gestire ulteriori interventi di sostegno alla crescita economica del Paese. In confronto al quadro tendenziale, l’andamento dell’indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di Pil a partire dal 2022. Come risultato del relativo stimolo di bilancio, la crescita del PIL programmatico è pari al 4,7% nel 2022, 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per raggiungere il 146,1 per cento nel 2024. (segue) (Com)