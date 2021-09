Governo: via libera Cdm a Nadef e proroghe referendum, assegno temporaneo e Irap (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, le disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap (decreto-legge), il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell’Economia e delle finanze Daniele Franco e per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap. In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato. In materia di referendum il decreto legge proroga di un mese la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto legge. Il termine per il deposito passa dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. (segue) (Com)