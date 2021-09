Napoli: Nonno (Fd'I), sbagliato sostenere Antonio Bassolino da destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stigmatizzo e faccio un appello a quanti da destra, provenienti dalla mia tradizione politica che affonda le proprie radici nell'Msi, hanno deciso di appoggiare la candidatura a Sindaco di Antonio Bassolino: rinunciate dimostrando dignità e rispetto per la nostra storia. Bassolino è colui che ha indebitato Napoli, che voleva riaprire la discarica di Pianura, quartiere che ha contribuito ad affossare a suo tempo, che recintò con una struttura obbrobriosa la Villa Comunale di Napoli, il che spinse all'epoca l'onorevole Antonio Parlato a chiedere l'intervento della Sovrintendenza per la sua rimozione. Agli amici di destra ricordo chi è stato Bassolino e far passare il messaggio che possa essere il nostro candidato è sbagliato ed irrispettoso per la nostra comunità". Così in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)