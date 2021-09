Berlusconi: De Siano, resta il leader politico che ama l'Italia più di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi resta senza dubbio il leader politico che più di ogni altro ama il suo Paese e il fiume in piena di attestati di stima pervenutigli in occasione del suo 85esimo compleanno sono la prova che questo straordinario e profondo sentimento, nonostante i quotidiani tentativi di screditare, gli è ricambiato". Lo ha affermato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano che a nome dell'intera comunità berlusconiana della Campania ha tenuto ad esprimere, "con gli auguri di buon compleanno, la gratitudine per l'affetto che nutre per Napoli e la nostra regione, per tutto quanto ha fatto per l'Italia, modernizzandola e restituendole una dignità internazionale in caduta libera, e per quello che, da vero e proprio intramontabile statista statista, continua a fare e farà per tutti noi".(Ren)