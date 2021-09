Ambiente: Giovannini, su fondi Ue 2021-2027 applicare categorie Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli 80 miliardi dei fondi ordinari europei 2021-2027 sono vincolati al "rispetto del principio di non danneggiare significativamente l'ambiente. Se qualcuno spera a livello locale e settoriale che ci sarà mano libera di usare quegli 80 miliardi, no", non è così. Lo ha chiarito il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo in videocollegamento all'evento di McKinley "Transizione green, inevitabile opportunità". "Impegnino quei soldi usando le categorie del Pnrr", ha aggiunto. (Rin)