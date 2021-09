Sociale: benessere nelle città, ecco i primi Health City manager per promuovere la salute nelle politiche urbane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi sindaci dobbiamo mettere in campo una strategia efficace che ponga la salute nelle città al centro di una pianificazione strategica e di un'azione inclusiva e resiliente, in grado di ispirare comportamenti, individuali e collettivi, volti a una migliore qualità di vita", sottolinea Roberto Pella. "Un'operazione non semplice, che va a volte oltre il nostro mandato, ma necessaria per cambiare veramente il nostro approccio alle politiche pubbliche. Auguro a questi primi Health City Manager di rendersi protagonisti di questo cambiamento insieme ad Anci e ai sindaci italiani", conclude Pella ringraziando Health City Institute, la Ministra Dadone insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili per avere creduto a questa iniziativa". "Le città rappresentano un inestimabile potenziale di sviluppo e innovazione per il Paese, e sono al contempo anche i territori in cui più acute sono le sfide relative all'inclusione sociale, alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana e alla salute dei cittadini, anche alla luce degli impatti che la pandemia da Covid-19 ha determinato", rileva Andrea Lenzi. "La figura dell'health city manager ha proprio quest'ambizione: riuscire a coordinare tale complessità e far sì che un approccio multidisciplinare e multisettoriale plasmi città più in salute pronte ad accogliere le energie e gli stimoli delle prossime generazioni". Da parte sua la ministra Dadone ha dichiarato: "L'health city manager è la figura trasversale, che all'interno delle amministrazioni riuscirà ad avere un approccio diverso a quelli che sono i temi e i problemi delle nostre città. I ragazzi che hanno preso parte a questa iniziativa non sono solo pionieri, ma parte integrante di un processo irreversibile. Sono lieta di aver sostenuto col fondo politiche giovanili questo progetto e sono sicura che questa sarà una delle professioni del futuro". (Com)