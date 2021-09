Napoli: siglato protocollo prefetto-Confcommercio contro infiltrazioni criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha sottoscritto con il presidente provinciale di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carla Della Corte, un protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto di ogni tipo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato. L'annuncio in una nota della prefettura. Il protocollo, finalizzato a contrastare anche tutti i fenomeni criminali che limitano direttamente o indirettamente la libertà economica delle imprese, rappresenta uno strumento per garantire un contesto sicuro - rispetto alla criminalità organizzata così come a quella diffusa e ai reati predatori - per gli imprenditori del settore, i loro collaboratori, i familiari, i dipendenti, i clienti e i fornitori.(Ren)