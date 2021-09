Sardegna: primo ottobre seduta statutaria Consiglio regionale su violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta statutaria del primo ottobre del Consiglio regionale sarà dedicata al tema della violenza sulle donne. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è riunita questa mattina sotto la presidenza del presidente Michele Pais. I lavori del Consiglio cominceranno alle 11. Interverranno tutte le consigliere regionali e poi un consigliere per gruppo. Ogni intervento durerà 6 minuti. Durante la Conferenza è stato anche deciso che il Consiglio regionale celebrerà, nel mese di dicembre, la scrittrice nuorese Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, a centocinquanta anni dalla sua nascita. Durante i lavori il presidente Pais ha chiesto ai capigruppo di intervenire affinché si concluda, nel più breve tempo possibile, l'iter nelle commissioni della Pl 284 (Legge omnibus) per poterla portare all'esame dell'Aula nel primo giorno utile dopo la tornata elettorale. Nella seduta della capigruppo si è parlato anche di smart-working: dal 15 ottobre tutti i lavoratori del Consiglio regionale riprenderanno a svolgere servizio nel Palazzo di via Roma.(Rsc)