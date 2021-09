FI: Berlusconi, oltre 200 telefonate di auguri, ancora importanti in politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capita spesso di ricevere gli auguri di compleanno direttamente da una piazza e da così tante persone insieme, grazie davvero", ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di una telefonata di auguri per il suo 85mo compleanno che gli è stata fatta poco fa dalla manifestazione elettorale di Forza Italia in corso a Roma. "Oggi ho ricevuto più di 200 telefonate di auguri, fa piacere. Siamo ancora importanti nella politica italiana", ha aggiunto. (Rin)