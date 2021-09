Molise: ordinario militare per l'Italia Marcianò ha visitato comando regionale Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, l'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, si è recato in visita pastorale presso il comando regionale Molise della Guardia di finanza. Il presule è stato accolto nella caserma "M.O.V.M. Fin. Antonio Zara" dal comandante regionale Molise, generale di Brigata Salvatore Refolo e successivamente, dopo gli onori di rito, assistito dai cappellani militari della XI zona pastorale Abruzzo e Molise, ha officiato una Santa messa cui è seguita, in processione, la traslazione della Reliquia di San Bernardino da Siena presso la cappella del comando dedicata al Santo. San Bernardino da Siena, francescano, vissuto nel XV secolo, fu autore di fondamentali trattati teologici e particolarmente note furono le sue prediche in "volgare", caratterizzate da una capacità espressiva diretta e coinvolgente, durante le quali più volte si scagliò con forza contro la corruzione e il malcostume. L'assonanza tra la figura di San Bernardino e la missione istituzionale della Guardia di finanza si coglie nella sua lotta contro l'usura e nell'appassionata difesa dei diritti dei più deboli. Presenti alla solenne cerimonia il comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di finanza, generale di corpo d'Armata Ignazio Gibilaro, i vertici molisani del corpo, una numerosa aliquota di personale in servizio e in congedo nonché i delegati degli organi di rappresentanza militare. Nell'occasione, Sua Eccellenza monsignor Marcianò ha inteso esprimere sentimenti di ringraziamento e plauso. (Gru)