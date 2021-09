Campania: commissione inchiesta lavoro fa sequestrare azienda zootecnica nel Casertano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto perché, come si legge in una nota, "la delegazione ha quindi proseguito la propria attività presso il centro Fernandes di Castel Volturno dove sono stati auditi il prefetto di Caserta e Commissario straordinario per Castel Volturno, Raffaele Ruberto, e il direttore del Centro, Antonio Casale. La delegazione parlamentare ha avuto modo, inoltre, di audire i rappresentanti delle diverse associazioni che fanno parte della "Rete Castel Volturno solidale" e di acquisire la testimonianza di diversi lavoratori stranieri che sono stati vittime di sfruttamento". Infine "la missione si è conclusa con una visita della delegazione al luogo dove avvenne, il 18 settembre 2008, la strage di Castel Volturno, per ricordare le vittime di quel tragico evento". (Ren)