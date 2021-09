Abruzzo: agricoltura, contributo di 8,7 milioni di euro per danni nevicate 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato il decreto commissariale per l'attivazione delle procedure di erogazione dei contributi alle aziende agricole che in Abruzzo, in particolare in provincia di Teramo, nel gennaio 2017, in concomitanza del terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017, hanno subito danni per le abbondanti nevicate: il contributo complessivo è di 8,7 milioni di euro e le somme sono già state comunicate ai Comuni di appartenenza. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, in qualità di commissario delegato, ed il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, hanno firmato il decreto che definisce modalità per l'erogazione di 8,7 milioni di euro recependo "l'istanza proveniente dal comparto agricolo fortemente segnato dagli eventi calamitosi del gennaio 2017. "I percorsi amministrativi individuati dal Decreto prevedono che siano i Comuni di appartenenza delle aziende agricole a recepire le singole istanze e a quantificare i danni e i connessi contributi che saranno poi erogati dalla struttura commissariale Smea (Struttura di missione per il superamento emergenze di Protezione civile regionale) in base alle disponibilità. Le tempistiche per l'iter istruttorio delle domande di contributo sono le seguenti: presentazione della domanda presso il Comune sede dell'attività produttiva entro il 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto e trasmissione da parte delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti entro il 10 dicembre 2021 della deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle risultanze istruttorie delle domande ricevute alla Smea. (segue) (Gru)