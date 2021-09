Sardegna: Coldiretti, ad Andrea Liverani l'Oscar green nazionale con progetto di risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad Andrea Liverani, 24 anni di Terralba, la Sardegna riporta a casa l'Oscar green nazionale, il premio alla creatività ideato e promosso da Coldiretti Giovani con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e di quello delle Politiche Giovanili e sfiora il bis con Ivano Fodde, 26 anni di Budoni, che si ferma al secondo posto. L'ultimo era stato nel 2018 con l'agri-architetta di Girasole Luisa Cabiddu che progetta e costruisce le case in paglia. Liverani ha vinto la categoria Fare rete grazie ad un progetto di rete sperimentale sull'agricoltura di precisione che evita lo spreco d'acqua e consente di somministrare solo il concime e il fertilizzante strettamente necessario. Il drone, grazie a questa start up con la collaborazione di Coldiretti Oristano, diventa la sentinella della campagna consentendo un risparmio idrico del 30 per cento oltre che dei concimi e dei fitofarmaci. Andrea ha attivato con Coldiretti Oristano e fondazione Medsea una partnership per un progetto di rete sperimentale sull'agricoltura di precisione di ben 10 aziende agricole. L'obiettivo (raggiunto), è stato quello di evitare lo spreco d'acqua e somministrare solo il concime e il fertilizzante strettamente necessario. Al fine di ottenere, allo stesso tempo, il minimo impiego di energia, abbattere l'inquinamento chimico e ottimizzare la resa, per ogni ettaro. (segue) (Rsc)