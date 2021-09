Napoli: approvati in giunta due interventi sulle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale su proposta dell'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri ha approvato 2 delibere per l'edilizia scolastica finanziate con Patto per Napoli investendo sulla ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole nei territori più complessi". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "In particolare sono stati approvati un progetto tecnico per il plesso Novaro della scuola "Novaro Cavour" in terza municipalità dove si era presentato un fenomeno di dissesto idrogeologico che aveva messo a rischio la scuola portando alla chiusura della palestra. Il progetto prevede l'intervento per un importo di 1 milione e 50 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della palestra e del piazzale annesso alla scuola grazie alla sinergia e fattiva collaborazione tra il servizio tecnico centrale e il servizio difese idrogeologico del sottosuolo". (segue) (Ren)