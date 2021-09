Napoli: approvati in giunta due interventi sulle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Lavori inerenti la messa in sicurezza strutturale e il recupero funzionale di alcune zone dell'Istituto scolastico "Madre Claudia Russo- Solimena" in sesta municipalità per un importo di circa 228.000 euro teso al miglioramento strutturale della copertura di aree interne all'edificio, alla messa in sicurezza e al recupero delle aree di gioco afferenti la scuola. Un investimento con Patto per Napoli per la messa in sicurezza e la restituzione alla cittadinanza delle scuole attraverso azioni concrete. Dal 2017 sono stati impegnate risorse sulle scuole napoletane per circa 38 milioni di euro a fronte di un finanziamento totale -con scadenza 2022 -di 45 milioni di euro". (Ren)