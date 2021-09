Salerno: Gaudiano (M5s), commissariamento Albanella, pronti a scendere in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Assistiamo con grande attenzione alle vicende politiche che si sono susseguite nelle ultime ore ad Albanella, con le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e il conseguente commissariamento del Comune disposto dal Prefetto di Salerno. La perdita di fiducia da parte di un ente amministrativo è sempre un fallimento della res publica, che rende necessaria una riflessione profonda e una critica politica costruttiva. Un sindaco sfiduciato dal suo consiglio è sintomo di un disagio da colmare e della necessità di tornare a risponde alle esigenze reali dei cittadini, partendo dai bisogni primari. Per questo è tempo di un nuovo slancio per prepararsi a costruire un progetto solido, concreto e innovatore per Albanella. Per questo il Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte è pronto a farsi interprete della richiesta di rinnovamento, di etica pubblica e di serietà politica che arriva dai cittadini per arrivare pronti alle prossime elezioni amministrative". Così la senatrice Felicia Gaudiano. (segue) (Ren)