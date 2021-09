Sardegna: da Regione nuovi provvedimenti per settori vitivinicolo, apistico e cerealicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'Agricoltura Gabriella Murgia ha emanato tre decreti per il settore vitivinicolo, apistico e cerealicolo. Il decreto sul settore vitivinicolo relativo alla misura "Promozione del vino nei paesi terzi" precede l'imminente pubblicazione del bando da parte dell'assessorato dell'Agricoltura. L'intervento è finanziato con risorse comunitarie e con fondi integrativi regionali, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. La dotazione finanziaria comunitaria fissata per l'annualità 2021/2022 è pari a euro 1.890.388, dalla quale dovrà essere decurtata la somma per finanziare il saldo per i progetti presentati nell'annualità 2020-2021, pari a circa 250.000 euro. Sono inoltre stanziati fondi regionali integrativi destinati a finanziare le azioni di promozione di marchi collettivi (Docg, Doc e Igt), pari a ulteriori 260.800 euro. La quota di cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti è pari al 50 per cento delle spese sostenute, ma può essere elevata al 80 per cento se i progetti sono finalizzati alla promozione di marchi collettivi (Docg, Doc e Igt). La regione Sardegna è una tra le poche regioni che consente di elevare, tramite risorse regionali, il cofinanziamento pubblico fino all'80 per cento. (segue) (Rsc)