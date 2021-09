Sardegna: quasi raggiunta soglia 80 per cento vaccinati, chiudono hub Cagliari e Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio ai grandi centri vaccinali di Cagliari e Sassari: da ottobre verrà dismesso l'hub Rosso della Fiera di Cagliari (mentre rimarrà in funzione quello Blu) e i grandi spazi di Promocamere a Sassari, questi ultimi a favore di una sede più piccola. Il motivo? Il numero delle persone alle quali è stato inoculato il siero anti-Covid nell'Isola è ormai vicino alla fatidica soglia dell'80 per cento ed è possibile disimpegnare il personale in servizio per le vaccinazioni e destinarlo ad altri settori per i quali, invece, c'è assoluto bisogno di medici e infermieri. Ora si punta sugli Open day, come quello in programma il prossimo primo ottobre a Quartu Sant'Elena, sul sagrato della Basilica di Sant'Elena, di sabato 2 al Brotzu di Cagliari e quello della prossima settimana in corso di organizzazione a Sassari. Dall'Ats fanno sapere che proprio grazie negli Open day si confida per convincere anche coloro che finora non hanno voluto sapere di farsi inoculare foss'anche una sola dose di uno dei sieri anti-Covid disponibili. L'Open day più prossimo, quello di Quartu, prevede anche un intrattenimento musicale intitolato "Musica sulle ruote". A chi si vaccinerà sarà offerto un aperitivo nei locali antistanti piazza Sant'Elena. (Rsc)